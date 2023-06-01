У четвер, 1 червня, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов повідомили про те, що у Харкові пролунали вибухи, окупанти вдарили по місту.

Жителі Харкова повідомили у соцмережах про декілька потужних вибухів у місті. Пізніше очільник ОВА повідомив, що окупанти атакують Харків та область. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

Мер Харкова пізніше підтвердив удар по місту.