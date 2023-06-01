"Всі в укриття": окупанти вдарили по Харкову [ Редагувати ]
У четвер, 1 червня, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов повідомили про те, що у Харкові пролунали вибухи, окупанти вдарили по місту.
Жителі Харкова повідомили у соцмережах про декілька потужних вибухів у місті. Пізніше очільник ОВА повідомив, що окупанти атакують Харків та область. Він закликав жителів перебувати в укриттях.
Мер Харкова пізніше підтвердив удар по місту.
У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється.
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