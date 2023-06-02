росія припиняє прокачування газу "Турецьким потоком" [ Редагувати ]
З 5 до 12 червня відбудеться планове щорічне технічне обслуговування газопроводу "Турецький потік". У цей час прокачування газу буде припинено. Про це повідомив "Газпром".
Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена. Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.
росія постачає газ до Туреччини двома трубопроводами через Чорне море. "Блакитний потік" було введено в експлуатацію на початку 2003 року, його проектна потужність складає 16 млрд куб. м газу на рік, загальна протяжність - 1 213 км.
Експортний газопровід "Турецький потік" складається з двох ниток, одна з яких призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Сумарна потужність "Турецького потоку" складає 31,5 млрд куб. м, його експлуатація розпочалася у січні 2020 року.
Планове технічне обслуговування газопроводу відбувається щорічно у літні місяці.
Газопровід "Турецький потік"
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на російських газопроводах системи "Північний потік" сталися вибухи, які "порвали" три з чотирьох ниток трубопроводів.
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