Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що влада країни дуже серйозно ставиться до витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". За її словами, ці аварії важко назвати збігом.

Данське енергетичне управління дотримується подібної думки. За його даними, стався "величезний витік газу" і він триває, передає місцева газета Berlingske. Директор управління заявив:

Там не маленька тріщина. Це справді величезна дірка.

За словами директора, поки що рано оцінювати пошкодження, але "вони великі". Подробиць про масштаби витоку в агентстві не навели.

Прем'єр-міністр Данії назвала аварію "надзвичайною ситуацією" і не виключила, що це "саботаж.

Було три витоки. Навіть за умови, що між ними деяка відстань... Важко уявити, що це сталося випадково.

Напередодні, 26 вересня, компанія Nord Stream 2 AG, яка обслуговує газопровід "Північний потік-2", повідомила про різке падіння тиску на нитці А з 300 до 7 бар. Інцидент стався у водах Данії поряд із островом Борнхольм.

Пізніше тиск впав одразу на двох нитках газопроводу "Північний потік-1". Морське управління Швеції також зафіксувало витік газу в шведських та данських водах. Про причини аварії не повідомлялося.

За даними німецької газети Tagesspiegel, однією із причин падіння тиску в газопроводах могла стати диверсія. Експерти вважають, що диверсію могли здійснити сили спеціального призначення, наприклад, за допомогою водолазів або підводного човна.