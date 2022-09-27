Данія повідомила про "величезний витік" газу з "Північних потоків" [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що влада країни дуже серйозно ставиться до витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". За її словами, ці аварії важко назвати збігом.
Данське енергетичне управління дотримується подібної думки. За його даними, стався "величезний витік газу" і він триває, передає місцева газета Berlingske. Директор управління заявив:
Там не маленька тріщина. Це справді величезна дірка.
За словами директора, поки що рано оцінювати пошкодження, але "вони великі". Подробиць про масштаби витоку в агентстві не навели.
Прем'єр-міністр Данії назвала аварію "надзвичайною ситуацією" і не виключила, що це "саботаж.
Було три витоки. Навіть за умови, що між ними деяка відстань... Важко уявити, що це сталося випадково.
Напередодні, 26 вересня, компанія Nord Stream 2 AG, яка обслуговує газопровід "Північний потік-2", повідомила про різке падіння тиску на нитці А з 300 до 7 бар. Інцидент стався у водах Данії поряд із островом Борнхольм.
Пізніше тиск впав одразу на двох нитках газопроводу "Північний потік-1". Морське управління Швеції також зафіксувало витік газу в шведських та данських водах. Про причини аварії не повідомлялося.
За даними німецької газети Tagesspiegel, однією із причин падіння тиску в газопроводах могла стати диверсія. Експерти вважають, що диверсію могли здійснити сили спеціального призначення, наприклад, за допомогою водолазів або підводного човна.
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Руйнування, які сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", мають "безпрецедентний характер". За даними німецької газети Tagesspiegel, однією із причин падіння тиску в газопроводах могла стати диверсія. Розпочато розслідування і все свідчить про те, що дві аварії не могли бути збігом
Падіння тиску зафіксовано ввечері 26 вересня на обох нитках газопроводу "Північний потік-1", причини інциденту наразі з'ясовуються. Раніше 26 вересня стало відомо про аналогічний інцидент на "Північному потоці-2" у водах Данії поряд із островом Борнхольм
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