У п'ятницю, 2 червня, про підозру повідомили чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття. Про це повідомляє Національну поліцію України.

Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.

Поліцейські повідомили, що вони опитали:

очевидців,

потерпілих,

та персонал медустанови.

На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.