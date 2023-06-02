Трагедія біля укриття: чотирьом особам повідомили про підозру [ Редагувати ]
У п'ятницю, 2 червня, про підозру повідомили чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття. Про це повідомляє Національну поліцію України.
Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.
Поліцейські повідомили, що вони опитали:
- очевидців,
- потерпілих,
- та персонал медустанови.
На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.
У ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу.
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