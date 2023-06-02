У США задоволені озброєнням України напередодні контрнаступу [ Редагувати ]
Адміністрація Сполучених Штатів вважає, що разом із союзниками та партнерами забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.
Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ - ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів.
Кірбі пояснив, що мова йде не лише про надання систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.
Чиновник зауважив, що з кожним кроком контрнаступу та звільнення територій Україні знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.
Бойові дії - річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також «динамічно» готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців.
Новий пакет військової допомоги від США
31 травня Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- ракети AIM-7 для систем ППО;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
- протитанкові системи AT-4;
- понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- прилади нічного бачення.
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