Адміністрація Сполучених Штатів вважає, що разом із союзниками та партнерами забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ - ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів.

Кірбі пояснив, що мова йде не лише про надання систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.

Чиновник зауважив, що з кожним кроком контрнаступу та звільнення територій Україні знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.

Бойові дії - річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також «динамічно» готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців.

Новий пакет військової допомоги від США

31 травня Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає: