"Україна готова до контрнаступу" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.
Попри те, що наша армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати більше не можна, сказав глава держави в інтерв'ю виданню The Washington Post.
"Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", - заявив президент.
За словами глава держави, українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна. Ймовірно, Зеленський натякав на винищувачі, оскільки він наголосив, що росія досі має перевагу в повітрі.
"Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу", - заявив Зеленський.
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