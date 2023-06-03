Через водопілля вода в сільських криницях забруднена нітратами з полів та городів.

Черкащина і досі оговтується від весняної повені. Вода з затоплених ділянок хоча і почала сходити, та наслідки її розливу люди відчувають щодня. У більшості населених пунктів питна вода з криниць забруднена та не придатна до вживання. Докладніше про ситуацію - Стас Кухарчук.

Ледве велика вода трохи відійшла, як жителі підтоплених сіл взялися за городи. Щоправда, більшість родючих земель ще не підсохли. Пані Валентина з села Дмитрівка поливає городину на ділянці, до якої повінь не дісталась. Інша частина її городу і досі суцільне болото.

Лиха на подвір'ї пенсіонерки наробила річка Супій. Жінка каже: під час повені тут плавало все, навіть вигрібні ями затопило. Навіть до криниці потрапила річкова вода. Там її рівень піднявся майже на півтора метра. Колодязь у господарстві пані Валентини - єдине джерело питної води. Навіть на вигляд вона не надто приваблива, але альтернативи в жінки немає, купувати ж воду не дозволяє пенсія.

Вода жовта, тому, що багато води в болоті багато.

Її сусід через дорогу Микола Кириленко теж п'є воду з криниці. Хоча каже, під час повені вода з колодязя ледь не виливалась.

На вигляд вода з криниці пана Миколи знано краща, ніж у сусідки. Альтернативного джерела, де була б перевірена чиста питна вода після підтоплення в Дмитрівці - немає, запевняє пенсіонер. Воду зі свого колодязя чоловік п'є навіть сирою, пропонує пригоститись і нам.

У тому, що водичка хороша, в завідувача Золотоніського районного центру профілактики хвороб - великі сумніви. Наприкінці квітня його організація провела вибірковий аналіз води з криниць мешканців Дмитрівки та Матвіївки - результати не втішні.

Відбори з криниць були зроблені в усіх населених пунктах Черкащини, які так чи інакше потрапили в зону підтоплення. В обласному центрі профілактики хвороб на підставі отриманих результатів аналізів рекомендували людям, поки не вживати воду з криниць і навіть не готувати на ній їжу.

Наталя Видра, заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Це значить, що значна частина джерел водопостачання, мова іде про індивідуальні криниці, тому що вони саме потрапили в зону підтоплення, була забруднена. Завищений вміст загальних мікробних бактерій, знаходили також ешерихія колі.

Через водопілля вода в сільських криницях забруднена нітратами з полів та городів. Вони смертельно небезпечні для дітей віком до трьох років. В обласному центрі жителям підтоплених сіл радять або дезінфікувати криниці, або шукати альтернативні джерела питної води. Про забезпечення нею мали б подбати органи місцевого самоврядування. У громаді, до якої входять села Дмитрівка та Матвіївка, шукати їх почали лише після приїзду журналістів.

Поки матеріал готувався до ефіру у Золотоніській військовій адміністрації запевнили, що підвіз питної води мешканцям Дмитрівки та Матвіївки вже організували.