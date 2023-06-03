В Анкарі розпочалась інавгурація Реджепа Таїпа Ердогана. Турецький лідер прийматиме присягу у Великому національному зібранні, після чого розпочнуться церемонії в президентському комплексі. Планується й урочиста вечеря з топгостями. До слова, очікується, що до Туреччини прибудуть представники з понад 70 країн світу. Відвідає заходи й генсек НАТО Єнс Столтенберг.

А от путін на інавгурацію Ердогана не полетить. З якої саме причини - в кремлі не повідомляють. Утім, від рф у заходах участь візьме спікер держдуми Володін. Водночас турецькі ЗМІ припускають, що вже після інавгурації Анкару може відвідати український президент Володимир Зеленський. Втім, офіційного підтвердження - наразі немає.

Отже, Реджеп Тайїп Ердоган очолить Туреччину ще на 5 років. За попередні ж 9 президентства та 11 прем'єрства він зміцнив свою владу у країні так, що нині на цій посаді годі й уявити когось іншого. Чим відзначився старий новий голова держави? Які реформи провів та що принесе його новий термін Туреччині та Україні? Про це далі в інформаційній довідці.

Реджеп Тайїп Ердоган розпочав політичну кар'єру на посаді мера Стамбула у 1994. На противагу світській державній системі Ататюрка, він завжди сповідував проісламістські погляди й навіть відсидів у в'язниці за декламування релігійних віршів на мітингу. З посади мера його тоді за це турнули, але до великої політики відкрилися двері.

Коли ж заснована ним Партія справедливості й розвитку вперше в турецькій історії утворила парламентську монобільшість, Ердоган домігся крісла прем'єр-міністра попри судимість. І від 2003-го почав будувати нову Туреччину.

Реджеп Тайїп Ердоган, прем'єр-міністр Туреччини:

Безсумнівно, ми бачимо нашу заявку на членство в Європейському Союзі як найважливіший проєкт модернізації нашої країни з моменту заснування республіки.

Перше десятиліття влади Ердогана принесло розквіт турецькій економіці. Показник національного багатства на душу населення зріс майже втричі, до 12,5 тисячі доларів. Завдяки лібералізації та перспективам Євроінтеграції іноземці охоче вкладали в країну, а керманич не жалів державних грошей на масштабні інфраструктурні проєкти.

Однак з часом через утиски політичних опонентів та курдські нацменшини, відносини з ЄС прохололи. Це відлякало й західних інвесторів.

Проте Ердоган устиг зробити Туреччину впливовим регіональним гравцем, що попри численні протиріччя підтримує контакти й з ЄС, і з опальним сирійським режимом, і з росією.

Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини:

Я сміюся з російського підходу до цього питання. Перш за все, росія повинна відповідати за людей, яких вона вбила в межах кордонів Сирії. У співпраці з режимом Асада, вони вбили 400 000 людей.

Саме на зовнішню політику останнім часом й робить ставку Ердоган. Адже з внутрішньою - справи йдуть не дуже. Після придушення спроби військового перевороту він домігся змін в Конституції, щоб сконцентрували владу у своїх руках, і узявся за опозицію.

При цьому Президент уперто втручається в економіку, попри всі її закони. І це розігнало інфляцію та різко погіршило добробут турків.

Ясемін Саймаз, вуличний торговець:

Щойно почув, що кіло м'ясного фаршу сягнуло 450 турецьких лір. Мене це дуже засмучує. Подивіться, я пенсіонер, мені майже 70, але я повинен працювати.

Попередні роки правління Ердогана відзначилися багатьма контроверсійними рішеннями - це і протистояння зі США, і військові операції в Сирії, і перетворення музею Святої Софії у мечеть, і ісламізація держави. І це розкололо турецьке суспільство й загрожує подальшими проблемами.

Юксель, житель Стамбула:

Ми хочемо демократії. Ми хочемо країну, інтегровану у світ. Процвітаючу країну, яка подолає проблеми землетрусу та економічні проблеми. Для наших дітей, нашої родини та світу.

Однак для України увесь цей час Туреччина була надійним партнером, що послідовно підтримує нашу територіальну цілісність, постачає "Байрактари" та як посередник сприяє дії зернової угоди. Хоча, звісно, й не без вигоди для себе. І поки немає підстав вважати, що Ердоган змінить цю політику у наступній каденції.