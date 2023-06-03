Зеленський про захист неба: 50 батарей Patriot - і люди не будуть гинути [ Редагувати ]
Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді росіяни втратять можливість залякувати мільйони людей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що американська ЗРК Patriot - це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет, тому Україні потрібно більше таких систем.
"На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет рф, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі - це Patriot. Це навчила ця війна", - сказав президент.
Він зазначив, що наявність в Україні ЗРК Patriot просто вимикає можливість росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.
"Реальність наступна: 50 батарей Patriot - і в більшості люди не будуть гинути", - додав глава держави.
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