В ніч проти неділі, 4 червня, окупанти атакували Україну. Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та БПЛА, які летіли на столицю. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За їхньою інформацією, росіяни запустили БПЛА та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.