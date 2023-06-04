Атака на Київ: ППО збила всі ракети [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 4 червня, окупанти атакували Україну. Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та БПЛА, які летіли на столицю. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За їхньою інформацією, росіяни запустили БПЛА та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.
За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою.
по темі
Голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова мають відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства
Окупанти вночі 30 травня атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла
У понеділок, 29 травня, окупанти у черговий раз атакують столицю України Київ
рф у ході своєї повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної з цілей, офіційно заявлених керівником кремля володимиром путіним під час оголошення так званої "спецоперації"
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок російського удару по передмісті Дніпра, який відбувся ввечері 3 червня, постраждало 22 людини,