Ракетоносії рф вивели з Чорного моря: у чому причина [ Редагувати ]
Окупанти вивели з Чорного моря всі ракетоносії і не застосовували їх під час сьогоднішньої нічної атаки. Причиною цього стала несприятлива погода. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Цього разу активність ворожа була переважно в повітрі. Це були безпілотні літальні апарати ударного типу і ракети повітряного базування. Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені в пункти базування. Природа на нашому боці.
За її словами, носії ракет були заведені у пункти базування ще до початку масштабної повітряної тривоги в Україні. Станом на ранок шторм не дозволяє росіянам вивести їх у море.
Всього, за даними оперативного командування "Південь", у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів.
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