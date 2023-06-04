"У списку дитячих жертв агресії рф вже щонайменше 500 наших дітей" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 4 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про кількість жертв серед дітей від агресії рф на території нашої країни.
Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей.
Він зазначив, що вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей.
Точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.
"Щоб захистити життя, ми повинні вистояти та перемогти у цій війні! Вся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору", - додав президент.
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