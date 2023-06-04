Ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, пише Military Media Center.

За його словами, ворог, посиливши свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах, перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону України і розвинути наступ.

"У ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту. Кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців для їх практичного виконання, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань.Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу", - розповів Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ також відзначив роботу підрозділу 92 окремої махенізована бригади, яка не лише відбила атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакувала і просунувся вперед на 400 метрів.

А також розповів про успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які крок за кроком звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.