Губернатор Бєлгородської області відмовився приїхати за полоненими [ Редагувати ]
Губернатор Бєлгородської области рф В'ячеслав Гладков відмовився приїжджати до "Російського добровольчого корпусу" для обміну полоненими.
Про це він повідомив в Telegram-каналі.
"Побачив звернення мерзотників, негідників, убивць і фашистів, які нібито хочуть зустрічі зі мною. Пропонують розмову про полонених", - сказав Гладков в відеозверненні.
Губернатор повідомив, що наразі "Російський добровольчий корпус" зайшов на територію Нової Таволжанки. Та наголоси, що він вірить в сили російської оборони та сподівається, що всі повстанці загинуть.
Повернувшись до розмови про переговори та повернення полонених Гладков заявив, що, на його думку, полонені вже вбиті, однак він запропонував "Російському добровольчому корпусу" зустрітись на його території.
"Але якщо вони живі, з 17:00 до 18:00 МАПП у Шебекиному. Гарантую безпеку", - запропонував він.
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