Туреччина та Швеція знову зустрінуться для переговорів щодо НАТО [ Редагувати ]
Переговори між Швецією та Туреччиною пройдуть в червні. Країни обговорять вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії зустрінуться 12 червня цього року, щоб обговорити заявку Швеції на членство в НАТО.
Зауважимо, що розгляд заявки на вступ Швеції було відкладено через блокування зі сторони Туреччини та Угорщини.
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