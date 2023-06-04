Переговори між Швецією та Туреччиною пройдуть в червні. Країни обговорять вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії зустрінуться 12 червня цього року, щоб обговорити заявку Швеції на членство в НАТО.

Зауважимо, що розгляд заявки на вступ Швеції було відкладено через блокування зі сторони Туреччини та Угорщини.