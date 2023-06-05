Втрати росії в Україні "переступили" 210 тисяч військових - Генштаб [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3848 (+11) од,
бойових броньованих машин - 7523 (+11) од,
артилерійських систем - 3567 (+12) од,
РСЗВ - 584 (+1) од,
засоби ППО - 349 (+5) од,
літаків - 313 од,
гелікоптерів - 298 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3189 (+14),
крилаті ракети - 1136 (+4) од,
кораблі /катери - 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6312 (+7) од,
спеціальна техніка - 484 (+5)
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