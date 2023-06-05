За результатами перевірки укриттів будуть подальші звернення до президента - Кличко [ Редагувати ]
Близько 100% укриттів мають безперешкодний доступ у Деснянському, Солом'янському та Оболонському районах. Від 20% до 27% притулків у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах таким доступом не забезпечено. Також від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом'янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко за результатами перевірки понад 1600 укриттів об'єднаною комісією на ранок 5 червня.
Аналогічні дані зранку на нараді комісія надала міністру Олександру Камишину. Він також нагадав, що місто минулого і цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.
"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо голів районів із найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень", - наголосив Кличко.
Наразі прокуратура та поліція Києва розслідують розкрадання грошей на ремонті укриттів, до яких можуть бути причетні голови райдержадміністрацій Києва, які призначаються та звільняються президентом.
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