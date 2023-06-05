"Україна не буде використовувати винищувачі F-16 у літньому контрнаступі" - Резніков [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не буде використовувати винищувачі F-16 у контрнаступі проти російських військ цього літа. Проте країна буде застосовувати всю наявну наземну техніку. Про це він сказав в інтерв'ю NHK.
Відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які давно хоче отримати Україна, Резніков сказав, що вони "не змінять правил гри цього літа".
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Резніков зазначив, що підготовка пілотів займе певний час. Україні також доведеться домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами, які зможуть обслуговувати та ремонтувати складні літаки.
За його словами, Україна буде готова до розгортання F-16 восени або взимку.
Окрім того, Резніков відмовився відповідати на питання про те, чи Україна почала "формувальні операції", які передбачають напади на склади зброї та інші бази матеріально-технічного забезпечення росіян з метою підготовки до контрнаступу.
Він сказав, що йому, як міністру оборони, було б дивно обговорювати операції з формування, тому що їх повинні обговорювати генерали.
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