Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не буде використовувати винищувачі F-16 у контрнаступі проти російських військ цього літа. Проте країна буде застосовувати всю наявну наземну техніку. Про це він сказав в інтерв'ю NHK.

Відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які давно хоче отримати Україна, Резніков сказав, що вони "не змінять правил гри цього літа".

Так, низка західних країн мають провести навчання українських пілотів на літаках

Резніков зазначив, що підготовка пілотів займе певний час. Україні також доведеться домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами, які зможуть обслуговувати та ремонтувати складні літаки.

За його словами, Україна буде готова до розгортання F-16 восени або взимку.

Окрім того, Резніков відмовився відповідати на питання про те, чи Україна почала "формувальні операції", які передбачають напади на склади зброї та інші бази матеріально-технічного забезпечення росіян з метою підготовки до контрнаступу.

Він сказав, що йому, як міністру оборони, було б дивно обговорювати операції з формування, тому що їх повинні обговорювати генерали.