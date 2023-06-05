У кремлі вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова [ Редагувати ]
У кремлі пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації використовують логотип сторінки одного із українських ЗМІ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Роспропаганда від імені українського медіа поширює новину начебто про смерть Кирила Буданова.
російські пропагандисти вигадали, що Буданов, начебто "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" вже навіть триває підготовка до його "поховання".
Як зазначають у Центрі, російські пропагандисти не вперше "ховають" представників військового командування України. Наприклад, раніше в росії повідомляли і про смерть, і поранення головнокомандувача Валерія Залужного та смерть генерала Олександра Сирського.
Водночас усі фейки пропагандистів розвінчувалися досить швидко та часто без особливих роз'яснень української сторони. Так, фейки про головнокомандувача "допоміг" розвінчати Слідчий комітет рф, який оголосив Залужного у розшук.
Як додають в ЦПД, такими фейками російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення.
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