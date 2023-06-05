У понеділок, 5 червня, окупанти скинули авіабомби на місто Торецьк у Донецькій області. Через ворожий обстріл шість людей отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Повідомляється, що сьогодні загарбники обстріляли Торецьк. За попередніми даними, вони завдали два удари по центру міста з використанням ФАБ-250.

Двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували.

До того ж під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).