Базові знання з домедичної допомоги. В умовах війни - це база для більшості українців. Адже ніхто не знає кому, де та в який час може знадобитися саме ваша допомога. Зупинка кровотечі, обробка рани, штучне дихання… Все це може врятувати чиєсь життя. У Києві щотижня проводять тренінги для цивільних. А деякі знання можна отримати просто зараз із нашого сюжету.

Зберегти життя пораненого чи хворого до приїзду швидкої. Це головне завдання людини, що стала свідком аварії, поранення чи навіть випадку, коли просто комусь стає зле на вулиці.

Аліна Лісовенко - жителька Києва:

Сьогодні я тут ось хотіла б навчитися, як правильно, без шкоди для інших людей та для себе надати цивільну допомогу цивільним особам.

Аліна зізнається - базові знання з першої медичної допомоги має, а от практичні навички треба підтягнути. Саме тому приїхала на тренінг, який волонтери-медики щотижня проводять у Києві.

Аліна Лісовенко - жителька Києва:

Війна ще не закінчилась, потрібна буде мобілізація. І можливо, в якості добровольця піду на фронт, як медик.

Зупинити кровотечу, зробити штучне дихання, повернути людину до тями… А ще - опанувати свій власний страх і навіть просто правильно покликати на допомогу перехожих. Усе це навички, які здатні врятувати життя - наголошують організатори тренінгів.

Богдан Шмідт - інструктор тактичної медицини та домедичної допомоги:

Наш фонд цьому навчає вже протягом року. За цей час навчили більше 4000 цивільних, вивчаємо військових, навчили більше 2000 військових. На цих курсах ми готуємо людей до того, що вони не розгубилися, щоб вони якомога менше панікували, хоча паніка - звичайне, що вони правильно покликали на допомогу, що вони вже знали, як класти турнікети.

Викликати швидку - це завдання номер один, наголошують інструктори. Але це може зробити хтось із перехожих, поки ви будете надавати першу допомогу. Втім саме ви маєте обрати конкретну людину, яка телефонуватиме 103. Завдання номер два - подбати про власну безпеку і безпеку постраждалого.

Лише потім можна накладати джгут або турнікет, якщо йдеться про необхідність зупинити кровотечу. Після цього треба зафіксувати час - коли саме ви надали домедичну допомогу - ця інформація важлива для медиків, які приїдуть на виклик. І яких ви обов'язково маєте дочекатися.

Інструктори наголошують - усе це лише кілька основних порад, які дійсно можуть врятувати чиєсь життя.