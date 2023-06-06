Каховська ГЕС повністю пішла під воду (відео) [ Редагувати ]
У ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалось затоплення територій.
Станом на 11 годину, Каховська ГЕС повністю пішла під воду. Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.
по темі
Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада ЗС рф
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, яким є потенційний вплив знищення ГЕС на довкілля
В ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про оперативну ситуацію На Херсонщині
Голова Херсонської обласної Ради Олександр Самойленко розповів про ситуацію на Херсонщині та те, коли чекати спад води в області після підриву Каховської ГЕС