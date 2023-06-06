Вода піднялась майже до стелі: відео потопу в помешканні на Херсонщині [ Редагувати ]
Сьогодні вночі російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, через що багато населених пунктів в окрузі затоплюються водою, що прибуває.
У мережі з'явилося відео того, як вода майже повністю затопила житловий будинок.
"Ось такі справи у нас погані, дістаємо речі, що вціліли, вода майже під стелею", - сумним голосом розповідає автор відео.
Вода, як видно, справді піднялася дуже високо.
"Хатка вся затонула", - зітхає господар.
по темі
Російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тож Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи
Так званий "київський режим" нібито спеціально здійснив підрив Каховської ГЕС і це призвело до затоплення значних територій
росіяни за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хотіли призупинити деокупацію
Зрадник і колаборант, так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо на тлі затопленого палацу культури заявив у Новій Каховці
З прибережних районів Херсонської області через руйнацію рашистами Каховської ГЕС станом на 15:00 евакуйовано майже 1 300 осіб. За попередньою інформацією наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра