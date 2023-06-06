Сьогодні вночі російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, через що багато населених пунктів в окрузі затоплюються водою, що прибуває.

У мережі з'явилося відео того, як вода майже повністю затопила житловий будинок.

"Ось такі справи у нас погані, дістаємо речі, що вціліли, вода майже під стелею", - сумним голосом розповідає автор відео.

Вода, як видно, справді піднялася дуже високо.

"Хатка вся затонула", - зітхає господар.