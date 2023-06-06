Генсек ООН здивував заявою про підрив Каховської ГЕС [ Редагувати ]
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Підрив Каховської гідроелектростанції є ще одним руйнівним наслідком вторгнення росії на територію України.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє CNN.
"Ми всі бачили трагічні кадри, які з'явилися сьогодні у зв'язку з грандіозною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою в Херсонській області України... Сьогоднішня трагедія - це ще один приклад жахливої ціни війни для людей. Шлюзи страждань переповнюються вже понад рік", - зазначив Гутерреш.
Він додав, що атаки на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури мають припинитися.
"Передусім, я закликаю до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - підкреслив він.
При цьому, за словами генсека, ООН вже терміново надають підтримку мешканцям районів, які постраждали від затоплення. Їм передають питну воду, пігулки для очищення води та іншу допомогу.
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