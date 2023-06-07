У середу, 7 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі.

Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці.

"Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди", - зазначив президент.

Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій. Окрім того, сьогодні, як і щодня, зведення з фронту. Дані розвідки. Забезпечення технікою та боєприпасами.

"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.