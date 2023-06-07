"Тема номер один на ранковому селекторі": Зеленський про ситуацію на Каховській ГЕС [ Редагувати ]
У середу, 7 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі.
Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці.
"Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди", - зазначив президент.
Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій. Окрім того, сьогодні, як і щодня, зведення з фронту. Дані розвідки. Забезпечення технікою та боєприпасами.
"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.
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