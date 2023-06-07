Україна має можливості для звільнення своєї території - Столтенберг [ Редагувати ]
Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі CNAS.
Він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тож ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться.
"Що ми знаємо, так це те, що (Україні - ред.) надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників... Вони поставлені на місце, щоб вони могли мати можливості, необхідні для звільнення більшої території", - сказав генсек НАТО.
Він зауважив, що Україна показала, що може відкидати російські сили, згадавши про звільнення Київської, Харківської та Херсонської областей.
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