Кінбурнська коса перетворилася на острів [ Редагувати ]
Через знищення Каховської ГЕС окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині опинилася відрізаною від материка і перетворилася на острів. Про це повідомив Південний офіс держпідприємства "Ліси України".
Станом на вечір 07.06 в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком повністю затоплена - Кінбурн відрізаний від великої землі.
Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.
Таким чином з коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.
Також на Кінбурнській косі вирують масштабні лісові пожежі. Про це свідчать данні автоматизованої системи "Пожежі".
Про ці пожежі в екосистемах ще вчора повідомляли російські пабліки. Українські телеграм-канали обговорюють можливість того, що тепер українські сили зможуть звільнити Кінбурнську косу, оскільки російські війська там виявилися відрізаними від "великої землі".
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