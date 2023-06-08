Через знищення Каховської ГЕС окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині опинилася відрізаною від материка і перетворилася на острів. Про це повідомив Південний офіс держпідприємства "Ліси України".

Станом на вечір 07.06 в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком повністю затоплена - Кінбурн відрізаний від великої землі. Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.

Таким чином з коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

Також на Кінбурнській косі вирують масштабні лісові пожежі. Про це свідчать данні автоматизованої системи "Пожежі".

Про ці пожежі в екосистемах ще вчора повідомляли російські пабліки. Українські телеграм-канали обговорюють можливість того, що тепер українські сили зможуть звільнити Кінбурнську косу, оскільки російські війська там виявилися відрізаними від "великої землі".