Яким би розвиток подій на Бєлгородщині не був, Україні це лише в плюс, кажуть експерти.

Україна розгляне звернення про евакуацію цивільних із Бєлгородської області рф, якщо такі запити надходитимуть. Про це зазначають в українській розвідці. Тим часом, у російському регіоні - неспокійно. Там триває рейд бійців російського добровольчого корпуску та легіонерів. Вони досягли певних успіхів. У той час як росія - своїми силами продовжує знищувати там власні ж населені пункти. Даніїл Снісар продовжить тему.

Масові заворушення з активними бойовими діями. Цілий тиждень бійці російського добровольчого батальйону та легіону "Свобода росії" не дають розслабится кремлівським посіпакам на Бєлгородщині.

Там триває, як кажуть самі добровольці, операція зі звільнення країни від путінського режиму. Вони взяли під свій контроль кілька населених пунктів. Це довелося визнати навіть місцевій владі. Так, наприклад, повстанці зайшли до села Нова Таволжанка, на прикодронні з Україною.

Бойцы русского добровольческого корпуса, который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка.Сейчас он пуст - здесь находятся только представители РДК. Другой власти тут нет.

Влади на місцях немає, а от результати боротьби з її представниками - силовиками - є. І суттєві.

Позивний "Цезар", представник Легіону "Свобода Росії":

Мы нанесли большое поражение войскам противника. Захвачено много пленных. Убито много, скажем так, защитников путинского режима. И что, важный показатель - убиты офицеры, вплоть до полковника. А когда убивают полковника - это говорит о том, что в армии идет потеря управления.

У ході спільної операції РДК та легіону - ліквідували Андрія Стесєва - полковника і старшого оперативного угруповання "Бєлгород". А на цих кадрах - знищення "Легіоном" кількох одиниць бойової техніки окупантів за допомогою ударних дронів. І що найголовніше - без заподіяння шкоди цивільній інфраструктурі.

Позивний "Цезар", представник Легіону "Свобода Росії":

Гражданского населения очень мало. В основном, оно эвакуировано. Те люди, которые оставались - они либо нейтральны, либо дружелюбно к нам относятся. Есть люди, которые присоеденились к нам и будут присоединяться в дальнейшем. Потому что за полтора года войны у многих уже открылись глаза - они уже не понимают, что путинский режим ведет россию к катастрофе.

... до катастрофи і цілковитого знищення. Про це свідчать кадри із напівзруйнованого Шебекіно.

Думаєте, це наслідки прямого двобою повстанців і силовиків країни-агресорки? Ні. Така тактика кремлівських старців у мундирах - нищити своє.

Андрій Юсов, представник ГУР України:

Вони вже задіюють артилерію. Є факти використання армійської артилерії, армійської авіації, ракетних систем залпового вогню - це те, що робить російська окупаційна влада і насамперед, нищаться при цьому, власне, цивільні обʼєкти, зокрема будівлі тих громад, на яких точаться зараз боротьба повстанців з режимом путіна. Є всі підстави вважати, що терор навіть проти свого населення, для того, щоб звинуватити в чомусь тих самих повстанців.

Хоча і тут нічого нового.

Це звичайна тактика російського керівництва, яке зараз бʼється у конвульсіях через неспроможність вирішити, здавалося б, таку незначну для вєлікой росии проблему, як кількасот добровольців і легіонерів.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:

Немає сил, щоб зупинити ту фігуральну пожежу, яка зараз немає сил, взагалі. Бєлгород горить, російське командування це бачить. Але не вживає жодних кроків, бо боїться, що стане ще гірше. А гірше дійсно стає.

Андрій Юсов, представник ГУР України:

Зрозуміло, що режим путіна втрачає контроль і всі адекватні, боєздатні частини знаходяться на тимчасовоокупованій території. І ось ми бачимо, що саме через це хаос шириться територією самої російської федерації. Нічого іншого, як здійснювати криваві провокації, терористичні акти - режим путіна не вміє.

Тому Бєлгородщину й продовжують прасувати російська артилерія і "Гради". І навіть Пригожин зі своєю ПВК допомогти тут поки що не можуть. Бо ж ще не оговталися від втрат тисяч своїх найманців на Бахмутському напрямку.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:

Якщо б у нього була можливість, він би одразу з коліс, так, хлопці - там по конях і поїхав би собі заробляти собі медійні бали. Що він там і Бахмут захопив, і Попасну, і Лисичанськ, а тепер ще й Бєлгородщину рятує - такий собі Чіп і Дейл. Він би і раніше пішов. Але у нього ресурсу нема. Він капітально пошматований. Його війська, його бойовики - це вже варення.

Яким би розвиток подій на Бєлгородщині не був, Україні це лише в плюс, кажуть експерти. Хоча, й зазначають, що суттєвого ефекту вдасться досягти лише у разі збільшення росіян у лавах добровольців та легіонерів.

Петро Черник, військовий експерт:

Для того, щоб по-справжньому противник почав знімати сили і засоби з лінії фронту і розпорошувати сили, треба щонайменше механізовану бригаду. Це до 5 тисяч людей. Кілька сотень - вітається. Але це ще не та критична переломна точка, яка по-справжньому зможе змінити перебіг війни на нашу користь із залученням перенесення бойових дій на їхню територію.

Позивний "Цезар", представник Легіону "Свобода Росії":