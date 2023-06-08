"Все що відбувається у Херсонській області - є свідомим злочином окупанта" - Зеленський [ Редагувати ]
Окупована частина Херсонської області потребує уваги міжнародної спільноти та допомоги у ліквідації наслідків після підриву Каховської ГЕС.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, на окупованій частині територій затоплено близько десятка населених пунктів. Там взагалі не здійснюється евакуація.
"Люди другу добу - на дахах, у водяній пастці, без питної води, без їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих та постраждалих - ми поки що не знаємо", - розповів Зеленський.
Він вважає, що наразі максимальну світову увагу необхідно привернути до подій на півдні України.
"Усе це, із чим ми зіткнулися, є свідомим злочином окупанта. Багато питань про те, що сталося. Але це сталося на окупованій території. Але ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станції. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме росія зацікавлена в катастрофі", - каже президент.
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