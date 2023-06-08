Жорстокі бої тривають на Донбасі. Ворог зосередив свої сили на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. За даними Генштабу чергові спроби прорвати нашу оборону - були безуспішними для армії рф.

Потроху втрачають вони позиції і у Бахмуті. Наші військові відвойовують територію і навіть взяли полонених. Докладніше - в огляді.

В окупованому Луганську - від ранку бавовна. Місцеві чати викладають кадри вибухів. Прильоти фіксують на території підприємства "Луганськтепловоз". За інформацією місцевих, там ремонтна база окупантів.

Непереливки людям на деокупованих територіях Луганщини. За даними Генштабу, ворог обстріляв Греківку.

Також від вогню рашистської артилерії минулої доби постраждали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.

На Донеччині ворог продовжує нищити мирні міста. За добу від ворожих обстрілів в регіоні загинуло троє людей. А напередодні рашисти вгатили по житлових кварталах Торецька, Авдіївки та Миколаївки. Постраждалих до медзакладів евакуювали рятувальники.

Ворог не полишає спроб наступу. Минулої доби противник намагався прорвати оборону наших на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Марʼїнському напрямках. Марно.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці.

Напередодні на Бахмутському напрямку наші воїни провели вдалі штурми. Зайняли ворожі позиції та взяли полонених. там виявили ціле кладовище орків.

Ось чергове поповнення нашого обмінного фонду. Воювати вже не хоче. Проситься додому в Бурятію…І описує деталі комплектування власних позицій.

А це - кадри роботи підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади. Наші бійці виявляють та знищують ворожі БПЛА.

Позивний "Снікерс", військовослужбовець Збройних сил України:

Основна задача - це спостереження і виявлення ворожих БПЛА. Наші ребовці, вони відстежують пересування ворожих БПЛА, передають нам, скидають і ми вже ведем тоді візуальне спостереження й виявлення.

Бахмутський напрямок - один із найгарячіших, то ж роботи нашим бійцям вистачає.

Позивний "Снікерс", військовослужбовець Збройних сил України:

Сюди заходив, ми його уразили - і він розвернувся і впав у посадку. І там здетонував. А другий - він пролітав над нами. Тоже було уражено антидроновою пушкою і він ліг туди на поле. Ну, трошки розсипався, але майже цілий залишився.

Продовжують свою роботу й "Білі Янголи". Напередодні рятувальний рейс відбувся до Красногорівки. 27-річний чоловік перебував біля під'їзду, коли поруч вибухнув артилерійський снаряд. Хлопцю перебило ногу.

Стан постраждалого був украй важким. "Білі янголи" наклали турнікет і доправили пораненого до лікарні. Страшні поранення дістали також жінка й літній чоловік у Курахівській громаді.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Останніми днями загострюється ситуація в місті Красногорівка. Місто піддається, як артилерійським обстрілам, як зі ствольної артилерії, так і з різних систем залпового вогню.

Попри руйнівні обстріли, в Красногорівці й досі лишаються цивільні.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

На теперішній час залишається близько півтори тисячі мирного населення, кожного дня горять будинки, піддаються руйнації садиби людей, але люди, чомусь, ризикують власним життям.

Тож місцевих вкотре просять евакуюватися.