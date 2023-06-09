У пʼятницю, 9 червня, президент України Володимир Зеленський звітував, що під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою розповів про катастрофічні наслідки підриву росією Каховської ГЕС, ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію російського ракетного терору проти України.

Говорили про подальшу безпекову підтримку з боку Японії, співпрацю між нашими країнами та відбудову України.