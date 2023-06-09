Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Японії: про що говорили [ Редагувати ]
У пʼятницю, 9 червня, президент України Володимир Зеленський звітував, що під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою розповів про катастрофічні наслідки підриву росією Каховської ГЕС, ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію російського ракетного терору проти України.
Говорили про подальшу безпекову підтримку з боку Японії, співпрацю між нашими країнами та відбудову України.
Обговорили кроки для реалізації української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру. Останні злочини агресора підтвердили, що українська формула миру актуальна як ніколи. Маємо зупинити терор росії. Дякую за підтримку!
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