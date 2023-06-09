Окупанти знову обстрілюють затоплений Херсон [ Редагувати ]
У пʼятницю, 9 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що окупанти знову обстріляли Херсон, який підтопило через підрив дамби Каховської ГЕС.
Він повідомив, що окупанти гатили по прибережних територіях міста.
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