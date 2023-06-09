У пʼятницю, 9 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що окупанти знову обстріляли Херсон, який підтопило через підрив дамби Каховської ГЕС.

Він повідомив, що окупанти гатили по прибережних територіях міста.