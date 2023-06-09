Зеленський провів важливе засідання Ставки [ Редагувати ]
Наразі увага України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок.Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Провів Ставку. Ситуація на передовій - цьому основна увага. Доповіді - командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", - заявив президент.
Він наголосив, що під час засідання було детально обговорено постачання та розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.
"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій", - підкреслив Зеленський.
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