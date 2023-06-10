Райцентр, місто Нікополь поки з водою, але переходить в режим економії.

Без води вже кілька діб більша частина Нікопольського району. Це Дніпропетровщина. Там організували населенню підвезення питної та технічної води. У самому Нікополі - ситуація поки контрольована. Але там запровадили режим жорсткої економії. Олена Мендалюк розкаже про все докладніше.

У відра, бочки, бідони та пляшки. У все, що можуть донести чи довезти жителі Покрова набирають воду.

Віталій, житель Покрова:

50 літрів, молоко колись зберігали у ньому на фермах, яких уже немає. 50 літрів, молочний бідон.

У місті вже 3-ю добу немає води. На сьогодні тут проживає майже 40 тисяч місцевого населення і близько 10 тисяч переселенців. Влада організувала роздачу питної та технічної води жителям громади.

Галина, жителька Покрова:

Що стосується цієї технічної води, я думаю, що її можна просто вдома закип'ятити й вмиватися нею, митися, і прати в ній можна, навіть, не кип'ятити. Ось так, якщо будуть привозити воду і можна буде купувати в магазині, то це якось можна пережити. А от що робити з садом, я не знаю.

Хоча і в чергах за водою та із сухими кранами, але покровці з міста не їхатимуть. Кажуть, їх цим не злякати. Проте зізнаються, дуже сподіваються, що проблему з водопостачанням - вдасться вирішити.

Ніна, жителька Покрова:

Ми вже звикли, що буде то буде. Люди вже давно мучаться, з 2014 року сидять без води, без світла. А ми потерпимо, зимою терпіли без світла, зараз терпимо без води.

А от хворим, інвалідам та іншим покровцям, які самостійно не можуть пересуватися - воду обіцяють привозити правоохоронці. Вже роздали понад 800 літрів питної бутильованої.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС рівень води у водосховищі стрімко падає - вже більше як на 5 метрів - це фахівці називають мертвою точкою. З Каховського водосховища водоканали Нікопольського району брали воду для споживачів. Тепер водозабори порожні. Вода відійшла від берегів на понад пів кілометра.

Місто Марганець теж вже лишився без централізованого водопостачання. Жителям міста вже почали роздавати воду. Всього планують облаштувати понад два десятки пунктів видачі.

Геннадій Боровик, міський голова Марганця:

Ми будемо Вам розвозити воду. Зараз надаємо гуманітарну допомогу в баклажках, щоб у кожного були вдома на всякий випадок. Настали тяжкі часи. Забулися про старі образи, немає в нас образ, ми - єдині усі в місті.

Сухо і в кранах Червоногригорівської громади. Райцентр, місто Нікополь поки з водою, але переходить в режим економії.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Водопостачання на зараз у місті є. Запаси ті, які потрібно зробити, й ті місткості, які в нас є, ми їх зробили. І нікопольці теж запас зробили, вони в них є. Якщо води не буде зовсім, за полив ми не кажемо, то буде організований підвіз води по районах.

Жителям Нікопольського району Хмельниччина вже передала 20 тонн бутильованої води.