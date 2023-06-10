У цьому таборі на околицях Чернівців, крім впорядкування приміщень і території, споруджують сховище на випадок тривоги.

Оздоровлення - під питанням. У Чернівецькій області дозволи на приймання дітей отримали лише два із 12 санаторіїв. Ще два літніх табори готуються виконати необхідні умови, щоби працювати.

І це при тому, що кількість дітей, які потребують оздоровлення, з війною значно зросла. Тож, чи буде, де відпочивати? Мої колеги розбиралися

- А скільки ви можете приймати діток? - 244. - Готуєтесь? - Так.

Відпочинок зі спортивними розвагами в тихому буковинському селі. Тут уже із нетерпінням чекають усіх.

Людмила, працівниця закладу оздоровчого комплексу:

Є конкурси. Спортивні, водні. І вічно вони в русі. Їм ніколи скучати. В нас тихо, спокійно. Природа велика. Ми тут розкладаємо басейн, батути ставимо.

Це один із двох літніх таборів Чернівецької області, який є у державному реєстрі й пройшов перевірку комісії. Основна вимога цьогоріч, щоб такі заклади працювали, а діти були у безпеці - наявність укриття. Людмила - вся у фарбі, бо щодня приводить тут усе до ладу. Побілили й прибрали також у сховищі, що тут було ще з радянських часів.

Всі діти тут не помістяться, тому за домовленістю з місцевою громадою упорядковують ще одне укриття - поруч в будинку культури. Загалом із 12-тьох оздоровчих закладів в області, перевірку поки пройшли лише два. Ще два - поки готуються до нового сезону. У цьому таборі на околицях Чернівців, крім впорядкування приміщень і території, споруджують сховище на випадок тривоги.

Михайло Сеничак, керівник оздоровчого комплексу:

Приміщення з залізобетонним перекриттям і ще приміщення. Ми тут будемо облаштовувати двоярусні ліжечка і лавочки для сидіння. Шоб було чим зайняти дітей у приміщення, ми покладемо відеопроєктор.

Пан Михайло пояснює: буковинські літні табори, що є у державному реєстрі, переважно не працювали у попередні роки через ковід та війну. А тому зараз багатьом складно відновити роботу. А відповідальність у воєнний час зросла.

Михайло Сеничак, керівник оздоровчого комплексу:

Це психолог, це орговик, це людина, яка займається національно-патріотичним вихованням. Це вожаті з досвідом, щоб у момент, коли на тобі така відповідальність, не розхвилюватися, а могти приймати адекватні рішення.

Два роки тому на Буковині за літо оздоровлювались до 5 тисяч дітей, 1800 із них - це пільговики, а зараз їхня кількість подвоїлася внаслідок внутрішньо переміщених осіб. Допомогти переселенцям з областей, де проходять бойові дії, має програма "гроші ходять за дитиною". Вона почала діяти із 1 червня. Скористатися нею зможуть багатодітні, малозабезпечені родини. Обиратимуть серед 16-тьох закладів оздоровлення у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях, де протягом 21 дня за бюджетні кошти відпочиватимуть діти.

Олена Забавська, керівник відділу Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації:

Повідовлення буде приходити автоматично повідомлення на "Дію". Після чого заявник звертається до "Приватбанку", відкриває спеціальну картку. Туди приходять кошти, вони зараз становлять 5 прожиткових мінімумів, це 14 тисяч. І мама може обрати з того переліку з 16 закладів, той заклад, який відповідає її баченню, вимогам.

І це лише одна з можливостей. Чимало закладів оздоровлення та відпочинку співпрацюють з міжнародними донорами, і теж прийматимуть дітей з регіонів, де взагалі не функціонують літні табори.