російська федерація продовжує отримувати комплектуючі, які необхідні для продовження виробництва ракет. Ворог знайшов можливість обходити санкції.

Про це повідомляє речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українській правді".

"Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння", - розповів Ігнат.

Після цього, як відзначив речник Повітряних сил, навесні ворог зробив невелику паузу під час якої наростив виробництво ракет. Згідно з новими даними розвідки, наразі росія має вже більше і "Кинджалів", і "Калібрів".

"Вочевидь, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить. Тому сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями", - додав Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, росію вдасться поставити на місце тоді, коли санкції почнуть працювати комплексно, а їх ефективність - контролюватиметься.

За словами спікера, навіть якщо ворог має достатню кількість комплектуючих, процес виробництва не є швидким. Наприклад, крилата ракета є фактично безпілотним літаком, який необхідно доволі довго збирати.

"Поки зберуть, поки випробують, поки протестують, поки доставлять на носії це все… Відповідно, це займає певний час", - зауважив речник Повітряних сил.