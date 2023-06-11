Українські воїни заявили про звільнення населеного пункту Благодатне Донецької області від окупації. Також вдалось взяти в полон російських військових та здобути від них цінну інформацію.

Про це пише в Facebook 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

Варто зауважити, що Генеральний штаб Збройних сил України наразі жодним чином не коментував інформацію.

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", - пише пресслужба бригади.