18 червня о 07:37 за київським часом молодик у Близнятах започаткує місячний цикл активних контактів, поїздок, вирішення питань з документами.

Українцям варто пам’ятати, що Близнюки - легкий, світлий та позитивний знак стихії Повітря. До і після молодика можна дозволити собі відпочити ментально, розбудити в собі дитину та побути веселою та чарівною людиною.

До 18 червня астрологиня радить підбити підсумки попереднього місяця та вирішити усі завдання. Новий місячний цикл, який розпочнеться у другій половині місяця, мине у ритмі спілкування, розмов та комунікацій. Люди отримають можливості для пересування та поїздок. Більш того, молодик сприятиме ухваленню рішень та планів.

У період молодика необхідно фільтрувати емоції, а користь принесуть виважені рішення та обмін досвідом. Цей час також можна використати для відпочинку на дачі та нових знайомств.

Керівником молодика у Близнюках буде Меркурій, який переміщується знаком від 11 до 27 червня. Планета у цьому знаку сильна - вона впливає на мислення людей. За словами астрологині, молодик також викликає потяг до змін і спонтанності. Людям вдається холоднокровно думати та приймати правильні рішення. Головне правило - не допускайте холоду у серці.

Романтичні історії у цей період починаються з інтересу на ментальному рівні, а не на емоційному. Якщо ви шукаєте другу половинку - необхідно завжди бути в русі та уникати одноманітності. Тоді, як запевняє астрологиня, у вас буде шанс потрапити в потік везіння, опинитися в потрібному місці та в потрібний час.