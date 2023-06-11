Низка країн світу засудила підрив греблі, але жодна з них не направила своїх рятувальників: хто і яку допомогу надає

В Україну дедалі більше надходить гуманітарної та фінансової допомоги з-за кордону. Попри обережну першу реакцію на підрив росіянами Каховської ГЕС, країни активно відгукуються на прохання Києва сприяти у подоланні наслідків масштабного затоплення. Хто чим і скільки ділиться - дивіться далі.