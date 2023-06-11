Як працюють штаби з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: розмова з Ігорем Клименком [ Редагувати ]
Про роботу штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Юрій Куций розпитав міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
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