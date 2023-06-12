Сербський тенісист Новак Джокович обіграв норвежця Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату Франції.

Зустріч, яка тривала 3 години 13 хвилин, завершилася з рахунком 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 на користь Новака Джоковича.

36-річний серб втретє виграв Roland Garros, всього на його рахунку тепер 23 перемоги у турнірах Великого шолому в одиночному розряді. Таким чином, Джокович обійшов іспанця Рафаеля Надаля, який має 22 такі перемоги.

Новак Джокович посідає третє місце у рейтингу ATP. 24-річний Рууд знаходиться на четвертому рядку. Він виграв 10 турнірів під егідою асоціації в одиночному розряді.

Призовий фонд Roland Garros становить 49,6 млн євро.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка світу Іга Свьонтек виграла Roland Garros.