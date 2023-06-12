Новак Джокович виграв Roland Garros [ Редагувати ]
Сербський тенісист Новак Джокович обіграв норвежця Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату Франції.
Зустріч, яка тривала 3 години 13 хвилин, завершилася з рахунком 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 на користь Новака Джоковича.
Words well earned 😁#RolandGarros pic.twitter.com/h9bZyvUMDl— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023
36-річний серб втретє виграв Roland Garros, всього на його рахунку тепер 23 перемоги у турнірах Великого шолому в одиночному розряді. Таким чином, Джокович обійшов іспанця Рафаеля Надаля, який має 22 такі перемоги.
Новак Джокович посідає третє місце у рейтингу ATP. 24-річний Рууд знаходиться на четвертому рядку. Він виграв 10 турнірів під егідою асоціації в одиночному розряді.
Призовий фонд Roland Garros становить 49,6 млн євро.
Нагадаємо, напередодні перша ракетка світу Іга Свьонтек виграла Roland Garros.
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