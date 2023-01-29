Новак Джокович вдесяте виграв Australian Open [ Редагувати ]
Сербський тенісист Новак Джокович переміг грека Стефаноса Ціціпаса у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).
Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович став десятикратним чемпіоном турніру Великого шолома в Австралії.
His night. His court. His trophy. His legacy.@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1tC4Foanm1— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
Загалом на рахунку 36-річного Джоковича 22 перемоги у всіх турнірах Великого шолому. Це рекордний показник серед чоловіків, Джокович за кількістю перемог у цих турнірах наздогнав іспанця Рафаеля Надаля.
Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті "хард". Загальний призовий фонд Australian Open становить $51 млн.
Нагадаємо, напередодні білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакіну та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії.
У неділю, 29 січня, чеські тенісистки Крейчикова та Синякова виграли Australian Open у парному розряді.
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