Сербський тенісист Новак Джокович переміг грека Стефаноса Ціціпаса у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович став десятикратним чемпіоном турніру Великого шолома в Австралії.

Загалом на рахунку 36-річного Джоковича 22 перемоги у всіх турнірах Великого шолому. Це рекордний показник серед чоловіків, Джокович за кількістю перемог у цих турнірах наздогнав іспанця Рафаеля Надаля.

Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті "хард". Загальний призовий фонд Australian Open становить $51 млн.

Нагадаємо, напередодні білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакіну та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії.

У неділю, 29 січня, чеські тенісистки Крейчикова та Синякова виграли Australian Open у парному розряді.