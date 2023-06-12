Українські військові звільнили ще одне село у Донецькій області [ Редагувати ]
У понеділок, 12 червня, українські військові звільнили село Сторожеве Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі.
Про це повідомляється у Telegram заступника міністра оборони Анни Маляр.
Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю.
За словами Маляр, населений пункт було звільнено силами 35-ї Окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.
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