Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати деталі "літакової коаліції" для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

За його словами, на новому засіданні "Рамштайну" Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку союзників.

В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система.

Резніков зазначив, що питання буде предметно обговорюватися з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції.

До складу української делегації міністр оборони включив представників наших Повітряних сил. Зокрема, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями.

Міністр підкреслив, що пріоритети України не змінилися. Тож на засіданні також будуть обговорювати все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії.