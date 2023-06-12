Біля окупованого Бердянська пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 12 червня, біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області повідомляють про вибухи. Вони пролунали не в самому місті, а у селах Бердянського району. Про це повідомляється у Telegram "Бердянськ Сьогодні".
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Зокрема, відомо, що вибух чули з боку Приморська. Також звук вибуху було чути поблизу села Андрівка, у Бердянському районі.
Андрівка - село у Бердянському районі Запорізької області, центр сільської громади. Розташоване за 45 км на північ від районного центру та за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці.
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