Яка ситуація під Бахмутом: Череватий розповів подробиці [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові просунулися від 250 до 700 м на Бахмутському напрямку. При цьому російські загарбники зазнали втрат. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. При цьому українські військові продовжують контратакувати там, де є можливості.
На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога. При цьому нанісши йому втрати - 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону.
Українські військові також знищили дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами.
російські окупанти також намагаються контратакувати, але безрезультатно. Так, за цю добу відбулося загалом три боєзіткнення на Бахмутському напрямку. Ворог також 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти.
Череватий зазначив, що наші бійці намагаються воювати креативно, використовуючи усі власні та надані партнерами сили та засоби, а також користуються кожним промахом противника.
За останні декілька тижнів на Бахмутському напрямку активізувались бойові дії. Так, наші бійці проводять успішні контрнаступальні дії на флангах.
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