Український контрнаступ на півдні та сході країни йде повним ходом. Київ просить більше танків німецького виробництва Leopard 2 та отримує підтримку від експертів партій ВДП та ХДС. Про це повідомляє німецьке видання ntv.

Українська армія вкрай гостро потребує набагато більшої кількості західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки.

Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу.

З його точки зору, Бундесвер може надати понад 18 одиниць, які вже поставлені, оскільки запаси становлять 300 танків. Нинішнє число можна "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччині захищати себе", додав колишній посол України у Берліні.

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".