Запорізька область вкотре зазнала атаки росіян. Вони випустили три керовані авіабомби по прифронтовому місту Оріхів.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації", - повідомив він.

Внаслідок удару від отриманих травм загинув 48-річний чоловік.

При цьому 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови.

Місто від початку повномасштабного вторгнення РФ перебуває на лінії фронту. У 2022 році на околицях Оріхова відбувалися бої між Збройними силами України та російськими загарбниками.

За даними ООН, зараз у місті проживає приблизно 6 тисяч осіб.