"У путіна є цілі в Україні, від яких він не відмовиться": Боррель назвав які [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський диктатор володимир путін має певні цілі з вторгнення в Україну і не планує від них відмовлятись.
Про це розповів верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє Onda Cero.
За його словами, він не знає чи є наразі контакт між урядом України та Росією. Однак європейські лідери, які спілкувались з путіним, заявляють, що той не відмовиться від війни в Україні.
Боррель також вважає, що путін допустив величезну помилку вирішивши, що зможе швидко захопити Україну.
"Путін зробив гігантську помилку, він вважав, що за 15 днів він може бути в Києві і підкорити Україну через дисбаланс сил. Він припустився гігантської помилки, тому що сильно недооцінив здатність України до опору та сильно переоцінив здатність своєї армії. Він недооцінив здатність до єдності європейців, яких, як він вважав, зміг підкорити газом. Він недооцінив єдність між США і Європою, і результатом цього є те, що через кілька місяців після війни путін втратив 2000 танків і відступає", - розповів Боррель.
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