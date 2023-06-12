Генсек ООН заявив, що росія може вийде із "зернової угоди" [ Редагувати ]
росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє The Guardian.
"Я стурбований, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб переконатися, що можна буде зберегти Чорноморську ініціативу і водночас продовжувати роботу щодо сприяння російському експорту", - зазначив Гутерреш.
Нагадаємо, росія з початку весни цього року активізувала погрози щодо "зернової угоди". Чиновники країни-агресора заявляють, що домовленості щодо російського експорту нібито не виконуються.
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