Окупанти в Луганській області облаштували ще один госпіталь для росіян на території школи

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в Луганській області для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у селі Містки Луганської області на території місцевої школи загарбники облаштували польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

Водночас у Луганській області збільшилися випадки дезертирства. Військові зазначають, що зростання спричинене успішними бойовими діями Сил оборони України та значними втратами росіян у живій силі.

"На тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції", - йдеться в повідомленні.