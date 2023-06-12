Окупанти в Луганській області облаштували ще один госпіталь для росіян на території школи [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в Луганській області для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
Так, у селі Містки Луганської області на території місцевої школи загарбники облаштували польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.
Водночас у Луганській області збільшилися випадки дезертирства. Військові зазначають, що зростання спричинене успішними бойовими діями Сил оборони України та значними втратами росіян у живій силі.
"На тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції", - йдеться в повідомленні.
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